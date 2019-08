Staatsverweigerer in Zell am See festgenommen

Der stark alkoholisierte Mann bedrohte die Polizei. Er anerkenne den "illegalen Staat Österreich und seine Diener" nicht.

In der Fußgängerzone in Zell am See überprüften Polizisten einen 48-jährigen Mann aus Saalfelden. Passanten hatten ein auffälliges Verhalten des Mannes gemeldet. Bei der Kontrolle wurde der Mann äußerst aggressiv und drohte den Beamten mit körperlicher Gewalt. Außerdem gab er an, den illegalen Staat Österreich und seine Diener nicht anzuerkennen. Nach weiteren Beschimpfungen drohte er den Beamten mit dem Umbringen, woraufhin er festgenommen wurde. Ein Alkotest ergab 2,22 Promille. Der Mann wurde über Verfügung der Staatsanwaltschaft Salzburg in die Justizanstalt Salzburg eingeliefert. Er wird wegen Widerstand, gefährlicher Drohung und Verdacht der Mitgliedschaft in einer staatsfeindlichen Verbindung angezeigt.

Quelle: SN