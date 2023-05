Stabiles Wetter lässt Flachgauer Strand- und Freibäder hoffen

Das sonnige Pfingstwochenende lässt die Betreiber der heimischen Frei- und Strandbäder auf eine gute Sommersaison hoffen.

Am Obertrumer See (Archiv-Bild) wagten am Pfingstwochenende einige Wasserratten den Sprung ins kühle Nass.

Regnerisch und kühl hat dieser Mai begonnen. Der Start in die Badesaison verlief daher mehr als bescheiden. Das vergangene sonnige Pfingstwochenende brachte aber einen Hauch von Sommer und lässt die Betreiber der Strand- und Freibäder im Flachgau auf ein gute Saison hoffen. Die "Flachgauer Nachrichten" haben nachgefragt.





Seeham



Das Traumwetter zu Pfingsten hat dem Strandbad Seeham noch nicht so viele Badegäste beschert, wie man vermuten könnte. "Die Temperaturen waren noch nicht so sommerlich und es gab auch frischen Ostwind", berichtet Renate Schaffenberger, Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Seeham. Sie zählte am Pfingstwochenende rund 250 Badegäste täglich, an einem heißen Sommertag sind es 2000. "Wir hatten aber schon Wassertemperaturen von 18 bis 20 Grad, das war zumindest für die Kinder kein Problem", sagt Schaffenberger. Die jungen Badegäste freuten sich über Attraktionen wie den im vorigen Sommer installierten Aquatrack zum Klettern, Balancieren und Rutschen oder das Trampolin Aqua Jump. Ins Strandbad seien aber nicht nur Badegäste gekommen, auch Spaziergänger und viele Radfahrer, die das gastronomische Angebot genutzt hätten. Der regenreiche Mai hat dem Saisonkartenverkauf in Seeham keinen Abbruch getan. Schaffenberger: "Wir haben sehr viele Stammgäste. Auch in der Vergangenheit war der Mai oft durchwachsen, letztes Jahr war eine Ausnahme." Das Strandbad Seeham bietet ganzjährig einen Seezugang. (Eintrittspreise: Erwachsene 6,90 Euro, Kinder 6 bis 15 Jahre 3,50 Euro).

Mattsee



Freude herrscht in Mattsee über das gut besuchte Strandbad am Pfingstwochenende. Das Schmuckstück stammt aus den 1920er-Jahren und wurde in den vergangenen Jahren generalsaniert. "Wir konnten über 1000 Badegäste begrüßen. Am Pfingstmontag waren es rund 450, am Sonntag etwa 400", berichtet Sanja Lampelmaier von der Marktgemeinde. Profitiert habe man auch von einem Beachvolleyballcamp mit 65 Teilnehmern vorwiegend aus Deutschland und Wien, die an zwei Wochenenden in Mattsee trainierten. Offiziell geöffnet hat das Mattseer Strandbad seit 15. Mai. "Der Saisonkartenvorverkauf läuft überaus gut. Neben Stammgästen aus Mattsee nutzen das Angebot auch viele Menschen aus weiter entfernten Gemeinden wie Grödig oder sogar Hallein", so Sanja Lampelmaier. Der Tageseintritt wurde um 20 Cent erhöht (Erwachsene: 6,50 Euro, Kinder 6 bis 15 Jahre 3,50 Euro), die Saisonkartenpreise blieben gleich.

Henndorf



Obwohl das Strandbad Henndorf erst seit Dienstag dieser Woche offiziell geöffnet hat, war es am Pfingstwochenende schon gut besucht. Es ist außerhalb der Saison ja frei zugänglich. "Wir haben jetzt erst mit dem Saisonkartenverkauf begonnen, da noch Umbauten am Pool fällig waren. Die sollen diese Woche abgeschlossen und der Pool dann befüllt werden", berichtet Amtsleiter Philipp Hölzl. Wegen Personalsorgen bleibt der beliebte Pool im Strandbad aber vorerst für die Öffentlichkeit gesperrt. "Wir haben noch keinen Bademeister gefunden. Zwei, die sich gemeldet haben, sind leider wieder abgesprungen. Deshalb kann der Pool derzeit nur für beaufsichtigte Schwimmkurse genutzt werden", so Hölzl. Eintrittspreise: Erwachsene 6 Euro, Kinder und Jugendliche von 6 bis 18 Jahren 3 Euro.

Straßwalchen



Von einem sehr verhaltenen Start der Badesaison wird vom Erlebnisbad Straßwalchen berichtet. "Wir haben zwar schon recht viele Saisonkarten verkauft, zu Pfingsten sind aber wohl viele Stammgäste weggefahren", sagt Bademeister Hubert Pfeffer. So seien am Pfingstwochenende trotz Traumwetters nur rund 170 zahlende Gäste im Erlebnisbad gewesen (Kinder unter sechs Jahren nicht eingerechnet, weil Eintritt frei). Die Wassertemperatur betrug an diesem Dienstagmorgen 20 Grad. "Da sind wir jahreszeitmäßig vielleicht ein bisschen hinten, aber nicht viel", sagt Pfeffer, der wie viele seiner Kollegen den kühlen Nordostwind für die Zurückhaltung vieler Badegäste verantwortlich macht: "Viele Familien sind wegen des Windes schon nach ein, zwei Stunden wieder gegangen." Die Eintrittspreise in Straßwalchen sind seit sechs Jahren unverändert bei fünf Euro für Erwachsene und 2,50 Euro für Kinder ab sechs Jahren, auch das Parken ist kostenlos.