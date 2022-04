Nach ersten Meldungen soll ein Stadel in St. Georgen bei Salzburg in Flammen stehen. Am Freitag um kurz nach 6.00 Uhr Früh wurde Brandstufe zwei ausgerufen. Im Einsatz sind derzeit die Freiwilligen Feuerwehren von St. Georgen, Eching, Holzhausen, Bürmoos, Lamprechtshausen und Oberndorf.

SN/APA/BARBARA GINDL Mehrere Feuerwehren aus dem Bundesland Salzburg sind am Freitagmorgen zu einem Brandeinsatz gerufen worden. (Symbolbild).