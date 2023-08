Stadt-Imkerin fordert: "Wir brauchen mehr Grün und weniger Beton"

Seit 25 Jahren ist Karoline Greimel mit Leib und Seele Bio-Imkerin. Sie fordert Maßnahmen gegen die voranschreitende Versiegelung in der Landeshauptstadt.

Durch Zufall fand Karoline Greimel zur Imkerei. "Vor 25 Jahren war ich auf einer Forschungsreise in den USA. Zuerst in New York und danach in Washington", erinnert sich die heute 67-Jährige.

Dabei gab es ein Projekt von Bienenstöcken, die auf Hochhäusern gezüchtet wurden. "Ich war sofort Feuer und Flamme für dieses Thema. Als ich wieder in Salzburg angekommen bin, habe ich sofort bei mir zuhause einen Bienenstock aufgestellt." Am Anfang sei es eine schwierige Aufgabe gewesen, diesen richtig zu bewirtschaften. "Ich habe dann eine Ausbildung gemacht und bin seitdem eine zertifizierte Imkerin", erzählt die ehemalige Gehirnforscherin der Salzburger Landeskliniken.

Greimel betreut 40 Bienenstöcke in Salzburg

Mittlerweile betreut Karoline Greimel 40 Bienenstöcke. Diese stehen unter anderem in ihrem Garten in Maxglan, in Nonntal, beim Museum der Moderne. Und manchmal reist sie auch in die Steiermark, um dort ihr Wissen über die Bienen an Interessierte weiterzugeben. "Ein Stock hat bis zu 60.000 Bienen. Da gibt es viel zu tun." Der Ertrag pro Bienenstock liegt bei ungefähr 20 Kilogramm.

Derzeit bereitet sie die Bienen auf den Winter vor. Das heurige Jahr war durchwachsen. "Im Frühjahr gab es durch die wechselnden Temperaturen fast keinen Honig. Der Sommer war aber recht gut, aber leider nicht so gut wie in den vergangenen Jahren", erklärt sie.

Die Varroamilbe ist eine große Gefahr

Bei der Vorbereitung auf den Winter gibt es vor allem einen Feind, die Varroamilbe. Diese Milbe kam in den 1970er Jahren nach Österreich. Sie nistet sich bei den Bienenlarven ein und beginnt, an dieser zu saugen. Zudem legt sie selbst einige Eier. "Viele Bienen können nach dem Schlüpfen nicht fliegen, weil ihnen die Haut bei den Flügeln fehlt", erklärt die Bioimkerin, die diese Milben mit organischen Säuren bekämpft. "Da muss ich aber auf die Dosierung ganz genau aufpassen", erklärt sie weiter.

Zunehmende Versiegelung ist ein Problem

Ein weiteres Problem ist die zunehmende Versiegelung von Flächen in der Stadt Salzburg. "Wir brauchen viel mehr Grün und Pflanzen anstelle von Beton, damit die Bienen und auch andere wichtige Insekten genügend Nahrung haben. Denn nur dann können die Bienen auch genügend Honig produzieren", sagt Greimel. Die richtige Pflanzenwahl sei entscheidend. Als Beispiel nennt sie unter anderem das Efeu und den Mönchspfeffer, der für die Bienen ideal ist.