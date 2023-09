Stadt investiert 60 Millionen Euro für den Ausbau der Bildung

Für die Sanierungen und Erweiterungen mehrerer Schulen und eines Kindergartens nimmt die Stadt viel Geld in die Hand.

4,6 Millionen Euro investierte die Stadt Salzburg in die Sanierung der Volksschule Abfalter in Aigen. Baustadträtin Anna Schiester spricht von einer Investition für die Zukunft.

Die Vorbereitungen für die Übersiedlung des Lehener Kindergartens in die Container im Lehener Park in diesem Oktober laufen auf Hochtouren. Der Lehener Kindergarten II in der Franz-Martin-Straße wird ausgebaut und erweitert, da er in Zukunft mit dem Lehener Kindergarten I aus der Scherzhauserfeldstraße zusammengelegt wird. Die derzeit bestehenden drei Bestandskindergruppen werden dabei auf insgesamt acht Gruppen erweitert. Damit entsteht der größte Kindergarten Salzburgs mit einer maximalen Anzahl von 176 Kindern.

Ab dem Schuljahr 2025/26 erfolgt die Sanierung der Volksschulen Lehen I und II. 550 Schüler und 75 Pädagogen übersiedeln dann in den Containerpark, der um ein Stockwerk erweitert wird. Die gesamte Fläche beträgt dann 11.000 Quadratmeter, was ungefähr der Größe eines Fußballfeldes entspricht.

Bei der Volksschule Lehen entsteht ein Erweiterungsbau mit Ganztagesschulräumen am bestehenden Standort. Sämtliche Arbeiten sollen bis zu den Sommerferien 2027 abgeschlossen werden.

Der für die öffentlichen Gebäude zuständige Vizebürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ) hofft auf einen reibungslosen Ablauf. "Es wird eine eigene Wegführung und einen seitlichen Zugang für die Eltern geben. Zudem arbeiten wir an einer sicheren Verkehrsplanung", so Auinger. Im Bereich der Container, die zusätzlich eingezäunt werden, werden Parkplätze geschaffen, welche zum kurzen Halten beim Bringen der Kinder genutzt werden können. Im Bereich der Schießstattstraße wird es in den Stoßzeiten ein erhöhtes Verkehrsaufkommen geben.

Während der danach folgenden Sanierung der Volksschule wird die Franz-Martin-Straße in der Früh zur Schulstraße, im Bereich der Schießstattstraße wird kurzes Stehenbleiben zum Ein- und Aussteigen erlaubt sein. Zudem kommt ein Zebrastreifen im Bereich der Friesachstraße, damit die Schülerinnen und Schüler sicher vom Bus zur Schule gelangen können.

Sicherheitstechnisch habe man keine Bedenken. Lediglich der fehlende Turnsaal während der Umbauarbeiten bereite Vizebürgermeister Auinger ein wenig Kopfzerbrechen. "Da müssen wir uns in der Umgebung um eine Alternative für die Schüler umschauen", sagt Bernhard Auinger. Die Gesamtkosten für dieses Projekt belaufen sich auf 50 Millionen Euro.

"Wir sind mit dem bisherigen Ergebnis der Umbauarbeiten sehr zufrieden."

Rechtzeitig zum Schulbeginn befinden sich die Umbauarbeiten in der Volksschule Abfalter in Aigen in der finalen Phase. "Es wurden alle Sanierungsarbeiten zeitgerecht erledigt. Wir sind mit dem bisherigen Ergebnis sehr zufrieden", erklärt die Direktorin der Volksschule, Barbara Burgstaller.

So wurde unter anderem die veraltete Stromheizung durch eine Pelletsheizung ersetzt und auf dem Dach eine Solaranlage installiert. Zudem wurden neue Fenster eingebaut und Beleuchtung, Böden und Wände im Erdgeschoß modernisiert. Die Außenfassade wurde mit Lärchenholz verkleidet.

Ein Lift wird im Laufe des Oktobers noch eingebaut

"Diese Investitionen in den Lebensraum Schule sind Investitionen in die Zukunft unserer Kinder. Das war unser Anspruch bei der Sanierung der Volksschule Abfalter in Aigen", sagte Baustadträtin Anna Schiester (Bürgerliste) bei einem Lokalaugenschein.

Der letzte Baustein bei der Sanierung der Volksschule in Aigen ist der Lift, der demnächst eingebaut und in Betrieb genommen wird. Das soll in den kommenden Herbstferien erfolgen, um den laufenden Schulbetrieb nicht zu stören. Die gesamten Investitionskosten belaufen sich bei diesem Bauprojekt auf 4,6 Millionen Euro.

Das dritte große Bauprojekt in der Stadt Salzburg betrifft die Volksschule Leopoldskron. Ein steigender Raumbedarf durch die wachsenden Anmeldezahlen im Süden der Stadt und die steigende Nachfrage nach einer Betreuung außerhalb der Schulzeiten machen diese Erweiterung notwendig. Von den 320 Schülern ist rund die Hälfte für die Ganztagsschule angemeldet, die an der Volksschule Leopoldskron in Form von Nachmittagsbetreuung erfolgt. "Die Nachfrage, Kinder auch in der unterrichtsfreien Zeit am Nachmittag zu versorgen, war bereits in den Jahren vor Corona sehr hoch", sagt Volksschuldirektorin Franziska Wanner.

Ab dem kommenden Schuljahr 2024 werden dann ein eigener Speiseraum mit Aufwärmküche, mehrere Multifunktionsräume und eine 156 Quadratmeter große Halle zur Verfügung stehen. Der laufende Schulbetrieb soll so wenig wie möglich gestört werden. Daher kommt es zu einer Abtrennung des Baustellengeländes. Die Volksschüler treffen sich am Morgen bei der Kirche und werden dann vom Lehrpersonal abgeholt. Die Klassen auf der Baustellenseite bekommen neue, schallgeschützte Fenster. Insgesamt fünf Millionen Euro werden in den Umbau der Schule investiert.