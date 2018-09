Stadt öffnet Hallenbad in Taxham für Kinder-Schwimmkurse

Was wohl nicht alle Stadt-Salzburger wissen: Neben dem AYA-Bad gibt es in der Landeshauptstadt noch ein weiteres Hallenbad - und zwar an der Neuen Mittelschule (NMS) Taxham. Dieses wird nun ab Mitte November jeden Samstag für Kinder-Schwimmkurse geöffnet. Auch ein ganzjähriger Kursbetrieb soll geprüft werden. Allerdings: Ein Kurs-Betreiber wird noch gesucht.

"Schwimmen sollte eine der Kompetenzen sein, über die jeder Mensch verfügt. Die finanzielle Zugangsschwelle sollte so niedrig wie möglich sein. Dabei liegt mir die Sicherheit der Kinder ganz besonders am Herzen", so fasst Vizebürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ) den Plan, das Lehrschwimmbecken an der NMS Taxham jeweils an Samstagen für Kinder-Schwimmkurse zu öffnen, zusammen.

Das Schulamt stellt den Badewart

Ab Mitte November wird daher die Stadt Salzburg ihr Hallenbad in der Neuen Mittelschule Taxham an den Samstagen von 8.00 bis 16.00 Uhr für den Kurs-Betrieb öffnen. In dieser Zeit wird auch ein Badewart zur Verfügung stehen, der im Schulamt angestellt ist. Allerdings: Welcher Anbieter von Schwimmkursen zu welchen Konditionen das Hallenbad nützen wird, steht noch nicht fest. "Möglichst viele Kinder sollen zu moderaten Preisen das Schwimmen lernen. Das ist für mich Grundvoraussetzung für all jene, die sich Hallenzeiten sichern wollen. Auch ein Zeitfenster für die Wasserrettung ist für mich vorstellbar", hofft Auinger auf viele interessante Betreiberkonzepte. Die Stadt wird die Akzeptanz des Schwimmkurs-Angebots zunächst testen und dann entscheiden, ob das Hallenbad ganzjährig oder nur während der kühlen Jahreszeit geöffnet wird.



Stadt denkt über Aufteilung der Hallenbad-Flächen nach

Unter der Annahme, dass ab Mitte 2019 drei "Indoor"-Wasserflächen - AYA Hallenbad, Lehrschwimmbecken NMS Taxham, Paracelsusbad - für den Schwimmsport und die Schwimmausbildung zur Verfügung stehen, ist für Auinger folgende Aufteilung denkbar und sinnvoll:



AYA Hallenbad: Schulsport gemäß Lehrplan, Publikum und Schwimmsport (Nachwuchs- und angehender Leistungssport, Behindertensport und Wasserrettung)

Neues Paracelsusbad: Schulsport gemäß Lehrplan, Publikum

NMS Taxham: Schulsport gemäß Lehrplan, Schwimmunterricht kommerzieller Anbieter für Kinderschwimmen und eventuell Wasserrettung

Der Vizebürgermeister stellt aber schon jetzt fest: "Wasserflächen werden wir auch nach Fertigstellung des neuen Paracelsus-Hallenbades zu wenige haben, sodass Vergabekriterien die Zuteilung der Flächen regeln sollten. Im Hallenbad der neuen Mittelschule Taxham liegt der Schwerpunkt aber ganz eindeutig auf einem Kurs-Betrieb kommerzieller Anbieter für Kinderschwimmen. Interessierte können sich ab sofort mit einem Angebot an mich wenden. Ein perfektes Sicherheits- und Gesundheitsprogramm zu sozial verträglichen Preisen ist dabei Grundvoraussetzung", so Auinger.



Quelle: SN