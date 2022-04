Stadt präsentiert Vorgaben für die Südtiroler-Siedlung

Vizebürgermeisterin Barbara Unterkofler (ÖVP) und die Buwog laden zum Bürgerdialog. Das erste Einzelgespräch mit dem Immobilienkonzern stellte die Mieter noch nicht zufrieden.

Die geplante Erneuerung der 83 Jahre alten Südtiroler-Siedlung in Salzburg-Liefering ist heute Thema einer Informationsveranstaltung im Salzburger Messezentrum. Sie richte sich nicht nur an die Mieterinnen und Mieter, sondern an alle interessierten Bürgerinnen und Bürger, sagt Vizebürgermeisterin Barbara Unterkofler (ÖVP). Sie will gemeinsam mit Vertretern des Eigentümers Buwog darlegen, welche Chancen das Projekt bietet. Die Stadtplanung habe mehrere Gutachten eingeholt, sagt Unterkofler. Thematisieren will sie unter anderem Vorschläge für eine neue Verkehrslösung, die Grünraumgestaltung, eine Quartiersgarage und ein Leihangebot für ...