Stadt Salzburg: 23-Jährige nach Crash mit zweitem Radfahrer verletzt

Beim Zusammenstoß mit einem zweiten Radfahrer wurde am Freitag Abend gegen 16.25 Uhr in der Fasaneriestraße in Salzburg eine 23-jährige Oberösterreicherin unbestimmten Grades verletzt.

Die Frau gab an, aufgrund der überhöhten Geschwindigkeit eines weiteren Radfahrers abrupt abgebremst zu haben und deswegen zu Sturz gekommen zu sein. Der rund 40 Jahre alten Radfahrer mit langen schwarzen Haaren, welcher eine grüne Hose und ein kurzes schwarzes T-Shirt trug, sei danach kurz stehen geblieben, um sich ein Stück seines T-Shirts abzureißen und habe dieses anschließend der Oberösterreicherin zur Versorgung ihrer Platzwunde am Kopf gegeben. Danach habe er sich von der Unfallstelle entfernt. Die Oberösterreicherin wurde nach der Erstversorgung durch die Einsatzkräfte des Roten Kreuzes in das Landeskrankenhaus Salzburg gebracht. Hinweise zum Radfahrer bitte an das Verkehrsunfallkommando Salzburg unter 059133 55 4040 oder jede andere Polizeiinspektion. Mit 1,78 Promille Auto in Feld gelenkt In der Nacht auf Samstag wurde der Polizei gemeldet, dass sich mitten auf einem Feld in Bergheim ein Pkw befinde. Die eingesetzte Polizeistreife entdeckte den Pkw mit eingeschalteter Warnblinkanlage. Zudem befand sich auf der Straße, unweit des Fahrzeugs, ein 24-jähriger Flachgauer, der angab mit seinem Pkw gegen ein Uhr nachts von der Fahrbahn abgekommen und in der Wiese stecken geblieben zu sein. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,78 Promille. Dem Flachgauer wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Er wird bei der zuständigen Behörde angezeigt.