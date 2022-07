In der Nacht auf Freitag wurde in der Stadt Salzburg ein 23-Jähriger zusammengeschlagen und ausgeraubt. Der unbekannte Täter attackierte den Deutschen am Franz-Josef-Kai mit mehreren Faustschlägen und raubte ihm anschließend seine Geldbörse und seinen Reisepass.

Der Täter flüchtete samt seiner Beute. Eine sofort eingeleitete Funkfahndung verlief laut Polizei erfolglos. Die Ermittlungen laufen.