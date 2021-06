Stadt Salzburg: 26-Jähriger bei Streit durch Messerstiche schwer verletzt

Ein 26-Jähriger ist in der Nacht auf Samstag in der Stadt Salzburg von einem 21-Jährigen mit einem Messer attackiert und schwer verletzt worden. Die beiden Männer waren zuvor beträchtlich alkoholisiert in Streit geraten und beschimpften einander.

Es kam zu einer Rauferei, wobei der 26-Jährige zur Stichwache griff. Der 26-Jährige erlitt eine stark blutende Wunde am Oberschenkel und eine Schnittverletzung am Unterarm, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung am Samstag.

Am Ferdinand-Hanusch-Platz kamen sich die beiden Streithähne in die Haare. Nach der Attacke ergriff der 21-jährige Angreifer die Flucht, die Polizei fasste ihn aber wenig später in unmittelbarer Nähe. Der junge Mann wurde nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Salzburg in die Justizanstalt Salzburg überstellt. Er verweigerte bisher die Aussage. Das Tatmesser konnte noch nicht sichergestellt werden.

Rauferei auch an der Salzach

In der Nacht auf Samstag war es in der Stadt Salzburg auch an der Salzach im Bereich Schwarzstraße zu einer Rauferei gekommen, berichtet die Polizei in einer Aussendung. Vier bis sechs Jugendliche sollen dabei ohne jeglichen Grund auf vier Opfer losgegangen sein, welche an der Salzach saßen und Musik hörten. Drei Jugendliche wurde durch Schläge sowie Tritte im Gesichtsbereich verletzt, davon wurden zwei Personen durch das Rote Kreuz in das Landeskrankenhaus Salzburg gebracht. Das vierte Opfer gab an, dass die unbekannten Täter versucht hätten, ihn ebenfalls zu verletzen. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief bis dato negativ.