Stadt Salzburg: 32 Meter hoher Baukran steht nun am Karajan-Platz

Das Gerät ist für die Renovierung des Hotels Goldener Hirsch in der Nacht auf Freitag aufgestellt worden. Der Kran wird mindestens bis Februar 2019 vor dem Gebäude stehen.

Im Salzburger Traditionshotel Goldener Hirsch laufen die Vorbereitungen für den Umbau auf Hochtouren. Die Betreiber wollen die Haustechnik auf den neuesten Stand bringen, die Küche erweitern und den Gästebereich modernisieren. Teilweise werden Suiten erweitern und wenn möglich barrierefrei gestaltet. Das Erscheinungsbild im Landhausstil soll bestehen bleiben. "Dem Hirsch soll der Charme, der so beliebt ist bei den Stammgästen, erhalten bleiben", sagte Hoteldirektor Wolfgang Putz bei einem Pressegespräch am Dienstag. Dafür wird ein zweistelliger Millionenbetrag in die Hand genommen.

Nachdem das Gebäude ausgeräumt wurde, starten demnächst die Bauarbeiten. "Die Baustelle wird hauptsächlich über den Karajan-Platz abgewickelt", sagte Architekt Wolfgang Pessl. In der Nacht auf Freitag wurde dafür ein 32 Meter hoher Spezialkran am Platz aufgestellt. Acht Kranmonteure waren dafür von 19 Uhr bis 7 Uhr in der Früh im Einsatz. Er soll laut Bauleiter Johann Wiesflecker zumindest bis Februar 2019 stehen bleiben. Je nach Baufortschritt könnte es aber auch bis Juli dauern, bis das Gerät wieder abgebaut wird. "Der Kran wird dafür verwendet, die Container mit dem Abbruch- und Aushubmaterial aus dem Innenhof des Goldenen Hirsch zu heben", erklärte Wiesflecker. Bis zu zehn Tonnen kann der Kran heben.

Gerüst in der Getreidegasse

Die Getreidegasse soll von den Bauarbeiten weitestgehend unbehelligt bleiben. "Dort wird man die längste Zeit nichts sehen", sagte Architekt Pessl. Lediglich in zwei Monaten im Frühjahr soll ein Baugerüst für die Renovierung der Fassade aufgestellt werden. Läuft alles nach Plan, ist das Luxushotel im kommenden Sommer bezugsfertig. Hoteldirektor Putz hofft, dass der Goldene Hirsch Anfang Juni 2019, rechtzeitig vor Beginn der Festspiele, wieder seine Pforten öffnet. Verzögern könnten derartige Bauvorhaben in der Altstadt archäologische Funde im Zuge der Bauarbeiten. Diese seien aber nicht zu erwarten, meinte Pessl am Dienstag. Pläne, ein zweites Kellergeschoß zu errichten, seien wegen des labilen Seeton-Untergrunds wieder verworfen worden.

Quelle: SN