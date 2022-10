Stadt Salzburg: 36-Jähriger attackierte nach Ladendiebstahl Polizisten

Der Täter versuchte, die Polizisten durch Fußtritte und Kopfstöße zu verletzen.

In einem Lebensmittelgeschäft in der Stadt Salzburg beging ein 36-jähriger Rumäne am Sonntagabend gegen 22.30 Uhr einen Ladendiebstahl. Die Polizei wurde verständigt, der Mann zu einer Polizeiinspektion gebracht.

Nach Angaben der Polizei leistete der Mann bei seiner Personsdurchsuchung Widerstand. Er habe versucht, die Polizisten durch Fußtritte und Kopfstöße zu verletzen, heißt es in der Aussendung. Was er gestohlen hat, ist dem Polizeibericht nicht zu entnehmen.