Stadt Salzburg: 38-Jähriger in eigener Wohnung krankenhausreif geschlagen

Das Opfer erlitt einen Nasenbeinbruch und mehrere Prellungen. Die Ermittlungen der Polizei laufen.

Am Sonntagabend kam es in einem Mehrparteienhaus im Salzburger Stadtteil Elisabeth-Vorstadt zu einer absichtlich schweren Körperverletzung. Zwei bislang unbekannte Täter läuteten an der Wohnung eines 38-jährigen Salzburgers. Als dessen Freundin die Wohnungstür öffnete, drängten die beiden sie zur Seite und begannen völlig unvermittelt auf deren Partner mit Faustschlägen einzuschlagen. Nachdem das Opfer zu Boden ging, versetzten ihm die Unbekannten mehrere Schläge mit einem sogenannten Totschläger im Bereich des Oberkörpers und des Kopfes. Als die Freundin des Opfers die Polizei alarmierte, flüchteten die beiden Unbekannten. Eine unverzüglich eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos.

Das Opfer wurde mit einem Nasenbeinbruch und mehreren Prellungen in das Universitätsklinikum Salzburg eingeliefert.

Die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, heißt es in einer Aussendung der Polizei.