Stadt Salzburg: Alkoholisierter Radfahrer erlitt bei Sturz schwere Kopfverletzungen

Ein alkoholisierter Radfahrer hat sich bei einem Sturz in der Nacht auf Mittwoch in der Stadt Salzburg schwere Kopfverletzungen zugezogen. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Der 44-jährige Mann war von einem Passanten am Giselakai gegen ein Uhr in der Salzburger Innenstadt bewusstlos am Radweg liegend gefunden worden. Der Passant verständigte die Rettung. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Der Radfahrer kann sich nicht erinnern, wie es genau zu dem Unfall gekommen ist.

Quelle: APA