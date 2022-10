Stadt Salzburg: Alkolenker erlitt bei Unfall mehrere Knochenbrüche

Mehrere Knochenbrüche hat ein alkoholisierter Lenker bei einem Verkehrsunfall in der Stadt Salzburg erlitten. Der 36-jährige polnische Staatsbürger war am Sonntag in den frühen Morgenstunden in der Morzger Straße mit überhöhter Geschwindigkeit stadteinwärts von der Straße abgekommen und gegen mehrere Bäume geprallt.

Der Lenker wurde im Wagen eingeklemmt. Durch die Kollision wurden sämtliche Airbags im Fahrzeuginneren ausgelöst, der Wagen wurde stark verformt und schwer beschädigt.

Der Tacho zeigte eine Geschwindigkeit von 105 km/h, teilte die Polizei mit. In dem Bereich wären 50 km/h erlaubt gewesen. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der 36-Jährige ins Landeskrankenhaus Salzburg eingeliefert. Der Alkotest ergab einen Wert von 1,32 Promille.