Stadt Salzburg: Bei Wohnungsöffnung Leiche entdeckt - Landeskriminalamt ermittelt

Am Mittwoch um zirka 14 Uhr kam es zu einer Wohnungsöffnung am Franz-Hinterholzer-Kai. Polizei und Rettung waren alarmiert worden, weil sich eine dort wohnende männliche Person schon länger nicht mehr gemeldet haben soll. Fakt ist: In der Wohnung wurde die Leiche eines Mannes entdeckt.

BILD: SN/RATZER In einem Mehrparteienhaus auf dem Salzburger Franz-Hinterholzer-Kai wurde Mittwochnachmittag eine männliche Leiche entdeckt.