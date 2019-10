Stadt Salzburg bietet Autowrack-Entsorgung zum Null-Tarif

Ein 26-Jähriger hat sich am Montag vor einem Schöffensenat am Landesgericht Salzburg wegen schwerer Erpressung, gefährlicher Drohung, schwerer Nötigung und weiteren Delikten verantworten müssen.

Chronik

Die Polizei wurde in der Nacht auf Montag in ein Lokal in der Stadt Salzburg gerufen. Ein 27-jähriger Pinzgauer hatte dort eine Kastentür eingeschlagen.