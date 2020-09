Stadt Salzburg: E-Biker bei Unfall verletzt

Beide Radfahrer trugen keinen Helm.

Am Sonntagnachmittag kam es in der Hofstallgasse in der Stadt Salzburg zu einer Kollision zwischen zwei Fahrradfahrern. Ein 14-jähriger Schüler fuhr zu diesem Zeitpunkt mit seinem Mountainbike in Begleitung seiner Freunde von der Franziskaner Gasse in Fahrtrichtung Herbert von Karajan Platz.

Auf Höhe des Festspielhauses dürfte der entgegenkommende 26-jährige Radfahrer einen Schlenker nach links gemacht haben, dabei kam es zum rechtwinkeligen Zusammenstoß mit dem Jugendlichen. Beide Fahrradlenker kamen zu Sturz, wobei sich der Erwachsene verletzte und mit dem Roten Kreuz in das Landeskrankenhaus Salzburg gebracht wurde. Beide Radfahrer trugen keinen Helm.

Quelle: SN