Stadt Salzburg: Einbrecher verlor auf Flucht seine Schuhe - geschnappt

Die Polizei Salzburg hat Freitagmittag einen 24-Jährigen kurz nach einem Einbruch in einen Bauernhof in Salzburger Stadtteil Maxglan festgenommen. Die 42-jährige Eigentümerin des Hauses hatte den Einbrecher im ersten Stock ertappt, der daraufhin mit Wertgegenständen die Flucht ergriff. Er rannte über ein Feld, verlor dabei seine Schuhe und Teile des Diebesguts. Beamte konnten den Mann in der Jodok-Fink-Straße fassen.

SN/christian Sprenger

Der Mann verhielt sich äußerst aggressiv und wehrte sich mit Bissen gegen die Festnahme. Schließlich konnte der Beschuldigte festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum gebracht werden. Die Polizisten blieben unverletzt. Der 24-Jährige wird wegen Einbruchsdiebstahls und versuchter schwerer Körperverletzung auf freiem Fuß angezeigt.