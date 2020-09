Stadt Salzburg erreicht neuen Corona-Höchststand

Die Zahl der bestätigten aktiven Coronavirus-Infektionen im Land Salzburg lag Freitagabend bei 184. Darunter befinden sich zehn Schüler, drei Lehrkräfte sowie zwei weitere Mitarbeiter von Schulen. Noch nicht berücksichtigt sind hier jene Neuinfektionen, die mit dem Red-Bull-Cluster in Verbindung stehen. Sobald sie sich in der Statistik niederschlagen, wird die Stadt Salzburg - wo die Corona-Ampel seit Freitag auf Gelb steht - ihren bisherigen Höchststand an aktiv Infizierten (1. April: 58,7 Personen pro 100.000 Einwohner) überschreiten. Am Freitag waren es - ...