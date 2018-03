Stadt Salzburg hat Österreichs sicherste Zebrastreifen

Salzburgs Schutzwege schneiden im österreichweiten Vergleich aller Landeshauptstädte am besten ab. Die Zahl der Unfälle mit Fußgängern steigt dort trotzdem.

Der ÖAMTC hat sich in einer Studie mit Zebrastreifen und Schutzwegen befasst. Dabei wiesen ausschließlich die sechs in der Stadt Salzburg untersuchten Zebrastreifen bessere Werte auf, als die ÖNORM verlangt.

Das bedeutet, sie haben die Mindestanforderungen an Beleuchtung und Erkennbarkeit - Fußgänger müssen auch nachts bei Gegenverkehr noch gut erkennbar sein - übererfüllt. Von den in anderen Landeshauptstädten unter die Lupe genommenen Fußgängerübergängen schaffte das nur jeder zweite.

Der beste geprüfte Schutzweg in der Stadt Salzburg ist jener vor der HTL Itzling an der Itzlinger Hauptstraße (Bild 1). Die Beleuchtungsstärke erreicht dort 64 Lux. Laut ÖNORM müssen es mindestens 5 Lux sein. Das ist lateinisch für "Licht" und gibt die Lichtstärke pro Quadratmeter an.

Auch die fünf weiteren Zebrastreifen haben mehr als überzeugt: Hildmannplatz vor dem Neutortunnel (2), Engelbert-Weiß-Weg/Karl-Wurmb-Straße zwischen Forum und Gebietskrankenkasse (3), Kendlerstraße auf Höhe der Brücke zur Glan (4), Petersbrunnstraße/Zugallistraße auf Höhe St.-Erhard-Apotheke (5) sowie Gaisbergstraße/Stöcklstraße bei der Bushaltestelle Weichselbaumsiedlung (6).

Trotz der Bestnoten: Während die Zahl der Fußgänger-Unfälle im Stadtgebiet insgesamt rückläufig ist, steigt sie ausgerechnet auf Zebrastreifen an. Seit 2013 sank die Zahl der Unfälle mit verletzten Fußgängern von 153 auf 136. Im selben Zeitraum stieg die Zahl der Unfälle auf Schutzwegen von 32 auf 49. Von diesen Unfällen besonders betroffen sind 10- bis 19-Jährige sowie Menschen, die 75 Jahre und älter sind. Zu hohes Tempo aufseiten der Autofahrer ist eine der häufigsten Unfallursachen. Aber auch Ablenkung gewinnt immer mehr an Bedeutung, nicht nur bei Autofahrern. Immer mehr Fußgänger schauen lieber auf ihr Smartphone als auf den Verkehr. Hinzu kommt, dass ein Zebrastreifen automatisch Sicherheit vermittelt und damit scheinbar nicht die volle Aufmerksamkeit von Fußgängern verlangt. Auch wenn es für Fußgängerunfälle mehrere Ursachen gibt, ist das Gefahrenpotenzial während der Dunkelheit besonders hoch. Deshalb investiert die Stadt Salzburg nun in die Qualität ihrer 1100 Schutzwege, um sie sukzessive auf den neuesten Stand zu bringen. Allen voran in noch bessere Beleuchtung. 560.000 Euro fließen verteilt auf die nächsten acht Jahre in das Projekt "Smart City Light Schutzwegsicherheit". Dabei werden die Lichtschleusen ausgebaut und mit hocheffizienten LED-Leuchten bestückt. Zurzeit sind 15 Schutzwegschleusen mit dieser modernen Technik ausgestattet. "Besonders bewährt hat sich diese Form der Schutzweg-Sicherung im Nahbereich von Schulen, auf hochfrequentierten Schutzwegen und an Kreisverkehren", erklärt Baustadträtin Barbara Unterkofler (Neos). Zuletzt umgerüstet wurden die Zebrastreifen vor der Unterführung Gaswerkgasse, in der Alpenstraße bei der Abzweigung im Bereich des Park-&-Ride-Platzes sowie jener in der Bahnhofstraße am Alterbach.

Unterkofler: "Es freut mich sehr, dass die Stadt Salzburg in Sachen Schutzwegsicherheit die beste Landeshauptstadt Österreichs ist und alle untersuchten Schutzwege über den Mindestanforderungen liegen. Selbstverständlich möchte ich den hohen Standard halten und weiter ausbauen. Mit dem Projekt "Smart City Light Schutzwegsicherheit" tun wir etwas für die schwächsten Verkehrsteilnehmer, vor allem für die Schulkinder. Ich werde einen Amtsbericht vorlegen, um für das Projekt eine mittelfristige Finanzierung bis zum Jahr 2025 und somit noch über die kommende Funktionsperiode hinaus sicherzustellen."

