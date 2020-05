Weil die Touristen ausbleiben, geraten jetzt auch die Fiaker-Unternehmen in finanzielle Bedrängnis. Nun kommt eine Förderung für zwei Monate.

Das Ausbleiben der Touristen durch die Coronakrise bringt nun auch die Fiaker in finanzielle Bedrängnis. Seit rund 80 Jahren kutschieren die Pferde Touristen durch die pittoreske Altstadt in Salzburg. Sie gehören quasi zum Stadtbild. Fünf Unternehmen mit Geschäftssitz in der ...