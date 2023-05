Stadt Salzburg: Hund saß auf dem Schoß des Pkw-Lenkers - Anzeige

Polizeistreife stoppte einen 52-jährigen Mann am Vormittag und am Nachmittag: Jedes Mal saß ein kleiner Havaneser-Mischling auf dem Schoß des Salzburgers und blickte auf der Fahrerseite aus dem Autofenster.

Gleich zwei Mal erwischte eine Polizeistreife am Mittwoch einen 52-jährigen Pkw-Lenker in der Stadt Salzburg, der seinen Hund auf dem Schoß hinter dem Steuer transportierte. Am Vormittag fuhr der Mann in der Petersbrunnstraße stadtauswärts und der kleine Havaneser-Mischling schaute bei der Fahrerseite aus dem Fenster.

Bei der Kontrolle gab der Mann gegenüber den Polizisten an, dass der Hund üblicherweise in einer geeigneten Rückhaltevorrichtung transportiert werde, aber gerade nicht angeschnallt war und deshalb auf den Schoß des Lenkers gesprungen sei. Der Hund wurde von dem Besitzer im Anschluss ordnungsgemäß gesichert.

Die gleiche Streife hielt den 52-Jährigen am Nachmittag erneut an, da der Hund wiederum aus dem Fahrerfester blickte. Darauf hingewiesen sicherte der Besitzer den Vierbeiner in der Vorrichtung. Der Salzburger wird angezeigt - nach den Bestimmungen des Kraftfahrgesetzes (KFG).