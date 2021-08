Stadt Salzburg investierte viel Geld: Austria-Tribüne und Flutlicht bald unbrauchbar

Beteuert wurde stets, dass sowohl Flutlichtanlage als auch Fantribüne "grundsätzlich mobil" seien. Die Austria Salzburg hofft nach wie vor, dass sie an anderer Stelle ein neues Stadion bekommt.

Es war eine hitzige politische Debatte im Herbst 2014. Die Austria Salzburg hatte einen Erfolgslauf hinter sich und benötigte für die Rückkehr in den Profi-Fußball taugliche Adaptierungen bei ihrem Stadion an der Eichetstraße in Salzburg-Maxglan. Die Stadt Salzburg entschied sich mit knapper politischer Mehrheit dazu, eine Million Euro zu investieren. Im Bauausschuss musste die SPÖ-Vorsitzende bei Stimmengleichheit dirimieren. Im Gemeinderat waren 21 von 40 Mandataren dafür. SPÖ, FPÖ und Bürgerlisten-Stadtrat Johann Padutsch stimmten mit.

