Stadt Salzburg: 17-Jährige auf Zebrastreifen von Auto erfasst

Beim Überqueren des Zebrastreifens in der Rainerstraße (Stadt Salzburg) wurde am Mittwoch Abend eine 17-jährige Fußgängerin von deiner Pkw-Lenkerin offenbar übersehen und verletzt. In Hollersbach verletzte sich ein E-Bike-Fahrer beim Sturz an einer elektronischen Schrankenanlage schwer.

Mittwoch Abend gegen 17 Uhr wurde eine 17-jährige Fußgängerin vom Auto einer 70-Jährigen auf dem Schutzweg erfasst. Die PKW-Lenkerin war auf der Rainerstraße unterwegs und wollte nach rechts in die Franz-Josef-Straße einbiegen. Dabei kollidierte sie mit der 17-Jährigen, die im Kreuzungsbereich die Franz-Josef-Straße am Schutzweg querte. Durch den Aufprall und den darauffolgenden Sturz verletzte sich die 17-Jährige unbestimmten Grades im Bereich des Beckens. Nach einer Erstversorgung am Unfallort durch das Rote Kreuz wurde die Verletzte zur weiteren Behandlung in das Unfallkrankenhaus gebracht.

E-Biker kollidierte mit Schrankenanlage

Schwerverletzte wurde Mittwoch Nachmittag ein 74-jähriger Österreicher, der mit seinem E-Bike auf der Talstraße vom Hollersbachtal aus in Richtung Hollersbach unterwegs war. Er kollidierte mit dem Schranken einer elektronischen Schrankenanlage und schlug mit dem Kopf am Asphalt auf. Zufällig vorbeikommende Alpinpolizisten wurden gegen 16.20 Uhr auf die bewusstlos am Boden liegende Person aufmerksam und leisteten sofort lebensrettende erste Hilfe. Nach Eintreffen des Rettungshubschraubers übernahm ein Notarzt die weitere ärztliche Versorgung des Patienten, der per Hubschrauber in das Universitätsklinikum Salzburg gebracht wurde.