Stadt Salzburg: Jeder zweite Unfall mit Rad-Beteiligung

Regeln und Verbote existieren auch für Radfahrer. Die zehnköpfige Fahrradpolizei achtet auf ihre Einhaltung und setzt (noch) auf Aufklärung.

Auf ein Bierchen in den Gastgarten und deshalb aufs Rad umsatteln, weil es vielleicht nicht bei dem einen bleibt? Keine sehr gute Idee. Denn Alkohol am Fahrradlenker steht genauso unter Strafe wie Alkohol am Steuer. Nur der Strafrahmen fällt etwas toleranter aus: Im Auto gilt die 0,5-, auf dem Rad die 0,8-Promille-Grenze. In welcher Höhe die Strafe ausfällt, entscheidet laut Wolfgang Prenninger im Einzelfall der Strafreferent des Strafamts der Landespolizeidirektion. Je nachdem, ob Gründe für eine Verkehrsunzulässigkeit vorlägen - bei ...