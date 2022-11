Stadt Salzburg: Kellerbrand in Schallmoos

Donnerstagnacht hat im Salzburger Stadtteil Schallmoos ein Keller von einem Wohnhaus gebrannt. Der Brand konnte gelöscht werden und verletzt wurde niemand, meldet die Feuerwehr in Salzburg.

Donnerstag gegen halb 12 in der Nacht wurde die Salzburger Feuerwehr zu einem Wohnhausbrand in der Vogelweiderstraße in der Nähe der Baron Schwarz Brücke in Itzling gerufen. Ein Bewohner wies die Feuerwehr an und eine zweite Bewohnerin musste vom Garagendach gerettet werden. Die Einsatzkräfte kämpften sich mit zwei Atemschutztrupps bis zum Stiegenhaus vor und stellten dann fest, dass es sich um einen Kellerbrand handelte. Binnen kurzer Zeit konnte dieser gelöscht werden. Die Brandursache ist noch unklar. Beide Bewohner wurden dem Roten Kreuz übergeben, blieben aber unversehrt.