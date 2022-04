Stadt Salzburg: Ladendieb rastete bei Polizei aus

Donnerstagnachmittag konnte ein 50-jähriger Ladendieb von der Polizei in einem Einkaufszentrum der Stadt Salzburg festgenommen werden. Auf der Dienststelle rastete er aus. Ein Polizist wurde verletzt, meldet die Polizei Salzburg.

Am Donnerstagnachmittag wurde der Polizei ein Ladendiebstahl in einem Einkaufszentrum in der Stadt Salzburg angezeigt. Der beschuldigte 50-jährige deutsche Staatsbürger konnte von der Polizei in einem Lokal des Einkaufszentrums angetroffen werden. Da der Mann bei der Identitätsfeststellung nicht mitwirkte, wurde er aufgefordert, zur Dienststelle mitzukommen. Der Deutsche gab gegenüber den Polizisten an, wenn er mitgenommen werde, zünde er die Dienststelle an. Schließlich kam er freiwillig mit. Dort bewarf er einen der Polizisten mit diversen Objekten, die er bei sich führte, und traf ihn dabei im Halsbereich. Im Zuge der Festnahme beziehungsweise Durchsuchung versuchte der Deutsche die Beamten zu schlagen. Dabei wurde ein Beamter verletzt. Der 50-Jährige drohte den Beamten weiters mit dem Umbringen.