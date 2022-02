Stadt Salzburg lässt Schloss Mirabell in ukrainischen Nationalfarben beleuchten

Aus Solidarität mit der Ukraine leuchtet das Schloss Mirabell blau-gelb. Gesucht werden außerdem leerstehende Hotels und Pensionen für ukrainische Flüchtlinge.

Am Freitag ließ Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) als Solidaritätsbekundung vorm Schloss Mirabell die blau-gelbe ukrainische Fahne hissen und sprach sich für eine friedliche Lösung des Konflikts aus. Dieses Signal wurde am Abend von Baustadträtin Martina Berthold (Bürgerliste) unterstützend verstärkt: "Gegen das Dunkel des Krieges wird der Sitz der Salzburger Stadtregierung, das Schloss Mirabell, ab sofort in den ukrainischen Farben angestrahlt. Damit setzen wir ein klares, unmissverständliches Zeichen des Friedens für alle Menschen in der Ukraine", erklärt sie.



Stadt sucht Unterkünfte für ukrainische Flüchtlinge

Jetzt seien aber nicht nur solidarische Worte und Gesten gefragt. Die Menschen brauchten konkrete Hilfe, sagte Berthold. Das Land Salzburg bereite sich auf die Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine vor und suche nach möglichen Unterkünften. "Die Stadt Salzburg hat bereits in der Vergangenheit viel Solidarität bei der Aufnahme von geflüchteten Menschen gezeigt. Bitte helfen Sie auch jetzt mit und melden Sie leere Pensionen und Hotels", ruft Berthold auf.

Weiterführende Infos zu organisierten Quartieren für schutzbedürftige Personen gibt es hier: https://www.salzburg.gv.at/themen/soziales/asyl/Quartiersuche/organisierte-quartiere bzw. per Email unter grundversorgung@salzburg.gv.at