Stadt Salzburg: Mann bedrohte 23-Jährigen mit Messer

Landschaftsarchitektin Verena Hitsch radelt heute mit Interessierten zu "grünen" Gebäuden. Das Fazit: Begrünte Neubauten sind in der Landeshauptstadt rar.

"Wer in Salzburg fotografiert, muss aufpassen, dass es nicht in Kitsch ausartet", sagt Reinhart Mlineritsch - und zeigt, wie das geht.

Musik

Die Volksmusik bewährt sich seit dreißig Jahren als Fach für Studium wie Forschung an einer Universität. An diesem Wochenende wird dies in Konzerten und mit einem Festakt gefeiert.