Stadt Salzburg: Mann ohne Führerschein verursacht Auffahrunfall

Eine Lenkerin und ihre Beifahrerin wurden dabei leicht verletzt.

Am Mittwoch kam es um 21.30 Uhr auf der Ignaz-Harrer-Straße in der Stadt Salzburg zu einem Auffahrunfall. Ein 32-jähriger Serbe hatte die beiden vor ihm an der roten Ampel stehenden Pkws übersehen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto vor dem des Serben auf ein weiteres geschoben. Im mittleren Fahrzeug saßen zwei junge Kroatinnen. Sie wurden bei dem Unfall leicht verletzt und vom Roten Kreuz ins Uniklinikum Salzburg gebracht. Das geht aus einem Polizeibericht hervor.

Im Zuge des Einsatzes stellten die Polizeibeamten vor Ort fest, dass der Unfallverursacher keinen gültigen Führerschein besitzt. Außerdem war das Pickerl seines Pkw bereits acht Monate abgelaufen. Ein Alkotest verlief negativ. Der Lenker wird angezeigt.