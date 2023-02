Stadt Salzburg: Mann versuchte 34-Jährigem gegen den Kopf zu treten

Eine Polizeistreife befand sich in der Nähe und schritt sofort ein.

Samstagfrüh kam es in der Gstättengasse in der Stadt Salzburg zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 27-jährigen Salzburger und einem 34-jährigen Franzosen. Der Salzburger ging auf den 34-Jährigen los und brachte ihn zu Boden. Daraufhin versuchte der 27-Jährige gegen den Kopf des Franzosen zu treten, verfehlte ihn aber. Eine Polizeistreife, die sich in der Nähe befand und die Auseinandersetzung bemerkt hatte, schritt sofort ein und ging dazwischen. Das berichtet die Polizei Salzburg. Der Salzburger wird wegen versuchter absichtlicher schwerer Körperverletzung auf freiem Fuß angezeigt.