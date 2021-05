Stadt Salzburg: Motorradfahrer bei Kollision verletzt

Der Oberösterreicher wurde in das Unfallkrankenhaus gebracht.

Am Donnerstag kam es zu einem Verkehrsunfall in der Stadt Salzburg. Am Nachmittag war ein 57-jähriger Kosovare mit seinem Klein-LKW im Kreuzungsbereich Gnigler Straße/Vilniusstraße unterwegs, als er aus noch unbekannter Ursache mit dem Motorrad eines 61-jährigen Oberösterreichers kollidierte. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der Motorradfahrer unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung durch die Einsatzkräfte in das Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht. Der LKW-Lenker blieb bei dem Unfall unverletzt. Bei beiden Lenkern fiel der Alkotest negativ aus. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden.