Stadt Salzburg: Person bei Auffahrunfall verletzt

Weil ein 84-jähriger Lenker vor einer Kolonne in der Sterneckstraße in der Stadt Salzburg nicht mehr rechtzeitig abbremsen konnte, kam es am Samstagvormittag zu einem Auffahrunfall. Das Fahrzeug des Lenkers prallte gegen das eines 45-jährigen Flachgauers. Dabei wurde der Beifahrer des 45-Jährigen verletzt. Er wurde vom Roten Kreuz in das Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht. Durchgeführte Alkomattests bei den Unfallbeteiligten verliefen laut Informationen der Polizei negativ.