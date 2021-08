Stadt Salzburg: Pkw erfasste zwei Fußgänger und krachte danach gegen Baum

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Samstag gegen 18.30 Uhr in der Hellbrunner Straße in der Stadt Salzburg. Nach ersten Informationen dürfte eine Pkw-Lenkerin, die stadteinwärts unterwegs war, links von der Fahrbahn abgekommen und auf den Gehsteig gekommen sein.

Dort erfasste ihr Pkw zwei Schweizer Fußgänger und krachte anschließend gegen einen Baum. Die Lenkerin musste von der Berufsfeuerwehr über die Beifahrerseite geborgen werden, sie wurde vom Roten Kreuz schwer verletzt ins UKH transportiert. Die beiden Fußgänger wurden ebenfalls schwer verletzt und ins Unfallkrankenhaus gebracht.