Stadt Salzburg: Polizei nahm Betreiber und Mitarbeiterin eines Glücksspiellokals fest

Gegen den Betreiber war eine Vorführung zum Strafantritt offen. Seine Mitarbeiterin war illegal beschäftigt.

Die Finanzpolizei hat im Zuge einer Kontrolle in der Elisabeth-Vorstadt am Dienstagnachmittag einen Glücksspielbetrieb behördlich geschlossen und zwei Personen festgenommen. Nach einer zwangsweisen Öffnung wurde laut Polizei festgestellt, dass eine 26-jährige Bosnieren illegal in dem Lokal arbeitete. Wegen ihrer unerlaubten Erwerbstätigkeit verwirkte sie jedoch ihren visumsfreien Aufenthalt und wurde festgenommen. Gegen den Besitzer des Betriebes, einem 39-jährigen Türken, bestand eine Vorführung zum Strafantritt auf Grund mehrerer offene Verwaltungsstrafen. Der Türke hatte die Strafen im fünfstelligen Euro-Bereich nicht beglichen. Deswegen wurde er ebenfalls festgenommen. Beide wurden in das Polizeianhaltezentrum Salzburg gebracht.

Anzeige

Quelle: SN