Stadt Salzburg: Polizei stellte mithilfe von Spürhunden 46 Gramm Marihuana sicher

Bei drei Verdächtigen wurden Drogen sichergestellt. Sie werden angezeigt.

Die Polizei war am Samstag mit zwei Suchtmittelspürhunden in der Stadt Salzburg auf Streife unterwegs. Am Nachmittag ging den Beamten in Lehen ein 17-jähriger Bosnier ins Netz: Bei ihm wurden 28 Gramm Marihuana sichergestellt. Am Abend erwischte es einen 19-jährigen Afghanen. Bei ihm wurde in einer Zigarettenschachtel ein Joint gefunden. Zudem entdeckten die Polizisten unter einer Parkbank eine Alukugel mit 1,5 Gramm Marihuana.

In der Elisabeth-Vorstadt wurde ein Hund unter einem Auto fündig: Zwölf Beutel mit je zwölf Gramm Marihuana wurden sichergestellt. In Schallmoos ordneten die Polizisten einem 18-jährigen Türken ein Säckchen mit einem Gramm Marihuana zu. In Neustadt fanden die Beamten zudem eine Zigarettenschachtel mit einer geringen Menge Marihuana.

Der 17-jährige Bosnier, der 19-jährige Afghane und der 18-jährige Türke werden auf freiem Fuß bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Die Polizei stellte in Summe 46 Gramm Marihuana sicher.

Quelle: SN