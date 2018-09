Stadt Salzburg: Riesiger Kran wurde am Karajan-Platz in Stellung gebracht

Das 32 Meter hohe Spezialgerät ist für die Renovierung des Hotels Goldener Hirsch in der Nacht auf Freitag aufgestellt worden. Der Kran wird mindestens bis Februar 2019 vor dem Gebäude stehen.

Im Salzburger Traditionshotel Goldener Hirsch laufen die Vorbereitungen für den Umbau auf Hochtouren. Die Betreiber wollen die Haustechnik auf den neuesten Stand bringen, die Küche erweitern und den Gästebereich modernisieren. Teilweise werden Suiten erweitern und wenn möglich barrierefrei gestaltet. Das Erscheinungsbild im Landhausstil soll bestehen bleiben. "Dem Hirsch soll den Charme, der so beliebt ist bei den Stammgästen, erhalten bleiben", sagte Hoteldirektor Wolfgang Putz bei einem Pressegespräch am Dienstag.

Nachdem das Gebäude ausgeräumt wurde, starten demnächst die Bauarbeiten. "Die Baustelle wird hauptsächlich über den Karajan-Platz abgewickelt", sagte Putz. In der Nacht auf Freitag wurde dafür ein 32 Meter hoher Spezialkran am Platz aufgestellt. Acht Kranmonteure waren dafür von 19 Uhr bis 7 Uhr in der Früh im Einsatz. Er soll laut Bauleiter Johann Wiesflecker zumindest bis Februar 2019 stehen bleiben. Je nach Baufortschritt könnte es aber auch bis Juli dauern, bis das Gerät wieder abgebaut wird.

Quelle: SN