Stadt Salzburg schaltet das Licht aus: Denkmäler bleiben eine Nacht im Dunkeln

Die Stadt Salzburg beteiligt sich auch heuer an der Earth Night. Um 22 Uhr gehen daher am Dienstag die Lichter bei Festung, Dom, Residenz und Co. aus.

SN/robert ratzer Der Blick vom Gaisbergspitz auf die Landeshauptstadt zeigt, wie hell erleuchtet die Stadt Salzburg üblicherweise ist. Um ein Zeichen gegen Lichtverschmutzung zu setzen, nimmt die Stadt auch heuer wieder an der Earth Hour teil.