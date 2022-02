Stadt Salzburg schließt Schloss Mirabell an eigenes Kleinkraftwerk an

2021 überwies die Stadt allein für den Sitz der Verwaltung 66.120 Euro an Stromkosten. Ab Jahresende soll der Bedarf überwiegend aus dem Wasserkraftwerk in der Münzgasse gedeckt werden.

Der Großteil des im städtischen Kleinkraftwerk in der Münzgasse generierten Stroms ist bisher in das Netz der Salzburg AG eingespeist worden. Denn die Anlage diente vorrangig als Notstromversorgung für die Sicherheitsbeleuchtungen in den Festspielhäusern, im Landestheater, im Mozarteum und im Marionettentheater. Künftig will die Stadt das Potenzial der Anlage, die vom Wasser des Neutorarms des Almkanals angetrieben wird, voll für die Eigenversorgung ausschöpfen. 2020 wurde mit der Erneuerung begonnen, während der Almabkehr im September soll sie abgeschlossen sein. Die Leistung ...