Stadt Salzburg schloss zwei illegale Bordelle

Fünf Frauen zwischen 19 und 39 Jahren erwartet eine Anzeige.

Polizei und Magistrat gelang ein Schlag gegen die illegale Prostitution in Salzburg: Bei einer Schwerpunktkontrolle am Mittwoch trafen die Beamten in mehreren Wohnungen fünf Prostituierte aus Moldawien und Serbien an. Die Ermittler kamen ihnen über das Internet auf die Spur. Die Frauen hatten ihre Dienste über diverse Online-Plattformen angeboten. Die Prostituierten im Alter zwischen 19 und 38 Jahren erwartet nun eine Anzeige. Weiters schlossen Beamte des Magistrats zwei illegale Bordelle. Das Landeskriminalamt Salzburg hat weitere Ermittlungen aufgenommen.

(SN)