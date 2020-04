Stadt Salzburg sperrt Straße auf den Gaisberg am Wochenende

Ausflugsfahrten seien in der aktuellen Corona-Krise unzulässig, sagt der Bürgermeister. Gerade bei Schönwetter sei es aber immer wieder zu Menschenansammlungen gekommen. Nun lässt der Stadtchef das Ganze behördlich unterbinden.

"Weil es bei Schönwetter immer wieder zu Menschenansammlungen und chaotischen Verkehrssituationen auf dem Gaisberg kommt, ziehen wir die Notbremse: Samstag und Sonntag ist die Auffahrt für den Individualverkehr jedenfalls gesperrt. Solche Ausflugsfahrten sind in der aktuellen Krisensituation unzulässig. Damit schützen wir die Menschen auch vor einer möglichen Ansteckung mit dem Corona-Virus", sagt Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP).

Der Salzburger Stadtchef fordert die Bevölkerung dazu auf, die Vorgaben der Bundesregierung "ganz genau einzuhalten, denn nur so können wir im gemeinsamen Kampf gegen die Krankheit erfolgreich sein." Die Stadt Salzburg sei auf einem sehr guten Weg: "Jetzt gilt es, durchzuhalten", sagt Preuner.

Stadtpolizeikommandant Manfred Lindenthaler sagt: "Wir patrouillieren verstärkt durch die Stadt, insbesondere auch an den Salzach-Kais, lösen Menschenansammlungen auf und müssen leider auch immer wieder Strafen aussprechen. Sich nicht an die Vorgaben zu halten ist kein Kavaliersdelikt, sondern unvernünftig, gefährlich und daher strafbar." Die Sperre der Gaisbergstraße sei nur eine logische Konsequenz.

SN/www.neumayr.cc Auch die Salzachufer werden nun verstärkt bestreift.

Der Gaisbergbus (Linie 151) wurde diese Woche bereits eingestellt. Die nunmehrige Sperre für den Individualverkehr gilt erstmals am kommenden Wochenende. Samstag und Sonntag wird im Bereich Guggenthal/Brauerei sowie Elsbethen-Vorderfager/Schwaitl gesperrt (ausgenommen Anrainer, Einsatz- und Versorgungsfahrten). Weitere Tage können bei Bedarf folgen, heißt es von der Stadt. Die Gemeinden Elsbethen und Koppl würden die Maßnahme unterstützen.

Und so läuft die Sperre nun ab: Die Bezirkshauptmannschaft Salzburg-Umgebung ordnet die Zurückweisung nicht-berechtigter Fahrzeuge an. Die Polizei führt sie durch und wird bei Bedarf von privaten Wacheorganen im Auftrag und auf Kosten der Stadt unterstützt. Absperrgitter und dergleichen werden von der Landesstraßenverwaltung zur Verfügung gestellt.

