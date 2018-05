Stadt Salzburg sperrt Volksschule Gnigl - Putz fiel von Decke

Unverhofft schulfrei haben die Schüler der Volksschule Gnigl morgen, Dienstag. Für eine bautechnische Untersuchung muss das Gebäude gesperrt werden.

Am Wochenende hatte sich in einem der Klassenzimmer auf einer Fläche von etwa drei Quadratmetern der Deckenverputz gelöst. Eine sofortige Untersuchung in den restlichen Klassenzimmern legte den Verdacht nahe, dass sich auch in anderen Räumen der Schule der Putz von seiner Unterkonstruktion lösen könnte. Eine mögliche Ursache könnten Erschütterungen durch die Arbeiten am benachbarten Bildungscampus Gnigl sein, heißt es in einer Aussendung der Stadt Salzburg.

Nach einem Beschluss der Schulabteilung und des städtischen Bauamtes wurden sowohl Schule als auch Hort bis morgen, Dienstag, gesperrt. Ein Sachverständiger der Bautechnischen Versuchsanstalt wird zur genauen Befundung engagiert.

Die rund 300 Schüler der Volksschule Gnigl sollen im Herbst in den neuen Bildungscampus übersiedeln. Das alte Schulgebäude wird danach abgerissen.

(SN)