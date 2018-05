Stadt Salzburg steht zur Hausgemeinschaft

Die Pflegestufen in den Seniorenheimen steigen - rasant. Neos-Gemeinderat Sebastian Huber fragt deshalb, ob das Hausgemeinschaftsmodell nicht am Bedarf vorbei geht.

Jeder Bewohner hat sein eigenes Zimmer. Tagsüber kommen sie aber in einer Art Wohnküche zusammen, wo gemeinsam gekocht, gegessen, geplaudert und gespielt wird. Eine Alltagsbegleiterin bildet den Fixpunkt.

So funktioniert eine Hausgemeinschaft in einem Seniorenwohnhaus. Das Modell ist der ganze Stolz der Stadt in der noch laufenden Sanierung ihrer Seniorenwohnhäuser um 70 Millionen Euro. Nun hat in diesem Zusammenhang aber eine Meldung aufhorchen lassen: Weil Personal fehlt, kann das neu errichtete Itzlinger Haus "Rauchenbichl" vorläufig mit nur zwei statt der geplanten fünf Hausgemeinschaften starten.

Das animiert die Neos zu Kritik - gleich am gesamten Modell. Gemeinderat Sebastian Huber stellt die Frage, ob es den künftigen Anforderungen gerecht werde. Er will evaluieren, ob das Konzept vor dem Hintergrund der erhöhten Pflegestufen zukunftstauglich ist.

Die Betreuungsintensität in den Seniorenheimen steigt

Denn die Betreuungsintensität der Bewohner steigt. Allein in den vergangenen zwei Jahren kletterte die Zahl der Bewohner mit Pflegestufe 3 um 94, jene der Stufe 4 um 41 und jene in Stufe 5 um 29 Personen in die Höhe. "Es werden bei uns nur mehr Senioren ab Pflegestufe 3 aufgenommen, anderswo nur mehr ab Stufe 4", bestätigt Christoph Baumgärtner, Zentraler Pflegedienstleiter der Stadt, diese Entwicklung. Am Modell der Hausgemeinschaft lässt er trotzdem keine Zweifel aufkommen: "Das widerspricht sich in keiner Weise." Auf diese Weise versuche man, Normalität in den Alltag zu bringen. Dabei sein können auch Bewohner mit hohem Betreuungsbedarf. Selbst wenn sie nicht essen können, können sie riechen, schmecken, sich in einer Runde aufgehoben fühlen. Den Pflegeschlüssel verändert die Hausgemeinschaft - mit Ausnahme der zusätzlichen Alltagsbegleiterin - nicht. In jeder HG leben zwölf Senioren. Man versuche, auf eine gute Durchmischung zu achten.