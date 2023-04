Stadt Salzburg: Täter brachen in Einfamilienhaus ein

Uhren, Schmuck und Bargeld wurde gestohlen.

Im Stadtteil Gnigl haben sich am Mittwochabend bis dato unbekannte Täter durch Aufbrechen eines Fensters des Wintergartens, Zugang zu einem Einfamilienhaus verschafft.

Bei der ersten Nachschau gaben die Eigentümer an, dass Uhren und Schmuck von unbekanntem Wert und Bargeld in Höhe eines dreistelligen Eurobetrages gestohlen wurden. Im ersten Stock sowie im Keller wurden sämtliche Kästen nach Wertgegenständen durchwühlt. Die unbekannten Täter sind dann vermutlich durch die Balkontüre aus dem Haus geflohen, berichtet die Polizei in einer Aussendung.