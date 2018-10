Stadt Salzburg: Termin für Gemeinderatswahl steht fest

Der Stadtsenat der Stadt Salzburg hat am Montag einstimmig den Wahltermin für die Gemeinde- und Bürgermeisterwahl 2019 gut geheißen: Die Bürgerinnen und Bürger können am 10. März ihre Stimme abgeben.

In gut fünf Monaten haben die Stadt-Salzburger und -Salzburgerinnen wieder die Wahl. Der Gemeinderat wird neu gewählt, und der Bürgermeistersessel ist zum Erobern oder Verteidigen frei gegeben. Der Salzburger Stadtsenat hat als Wahltermin Sonntag, 10. März, vorgeschlagen. Eine allfällig nötige Bürgermeister-Stichwahl könnte dann 14 Tage später am 24. März (ein Monat vor Ostern) über die Bühne gehen. Formal ist der Gemeinderat noch am Zug.

Laut Stadtrecht muss der Gemeinderat alle fünf Jahre neu gewählt werden. Die letzte Wahl fand am 9. März 2014 statt. Die Wahl des Bürgermeisters erfolgt für die Dauer der Amtsperiode des Gemeinderates. Die Salzburger Gemeindewahlordnung sieht vor, dass gleichzeitig mit der Gemeindevertretungswahl auch die des Bürgermeisters durchzuführen ist.

Nach dem Rücktritt von Langzeit-Stadtchef Heinz Schaden 2017 mussten die Salzburger außertourlich einen neuen Bürgermeister wählen. Harald Preuner (ÖVP) setzte sich hauchdünn gegen Bernhard Auinger (SPÖ) durch. Nur 294 Stimmen lagen zwischen den Kandidaten. In die kommende Wahl geht Preuner mit dem Bonus des Amtsinhabers.

Quelle: SN