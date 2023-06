Stadt Salzburg: Tochter verwechselte Gas- und Bremspedal, Mutter verletzt

18-Jährige wollte mit dem Pkw aus der Garage fahren. Dabei verlor die Fahranfängerin die Kontrolle. Die Mutter geriet beim Versuch einzugreifen unter das Fahrzeug.

Eine 43-jährige Serbin wollte am Freitagnachmittag mit ihrer 18-jährigen Tochter eine Ausbildungsfahrt in der Stadt Salzburg unternehmen. Laut Polizei sollte die Fahranfängerin mit dem Pkw rückwärts aus der Garage fahren, wobei sie offensichtlich Gas- und Bremspedal verwechselte. Der Wagen beschleunigte rückwärts. Währenddessen versuchte dem Polizeibericht zufolge die neben dem Fahrzeug stehende Mutter, die Fahrertür zu öffnen, um die elektronische Handbremse einzulegen. Währenddessen stieg die Tochter weiter auf das Gaspedal. Die Mutter geriet unter die Fahrzeugtür und wurde einige Meter mitgeschleift. Der Wagen kollidierte schließlich mit Verkehrsschildern und einem Betonblock, ehe er zum Stillstand kam. Die 43-Jährige erlitt Abschürfungen an der rechten Körperhälfte und wurde vom Roten Kreuz ins Unfallkrankenhaus gebracht. Der Alkotest verlief sowohl bei der Mutter als auch der Tochter negativ. Am Pkw erstand laut Polizei erheblicher Sachschaden.