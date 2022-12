Stadt Salzburg: Unbekannter erbeutete 200 Euro aus Sozialcontainer am Mirabellplatz

Mann ließ sich nicht vertreiben und flüchtete mit dem Spendengeld, das Max Luger an Bedürftige verteilt.

In den vergangenen Wochen ist der Sozialcontainer von Max Luger am Mirabellplatz mehrmals Zielscheibe von Einbrechern geworden. Gestohlen wurde bei keinem der Versuche etwas, sagte Luger Anfang November. Am Donnerstagvormittag wurde ein Unbekannter während der Öffnungszeiten vorstellig. Der Betreiber des Containers wollte den jungen Mann um die 25 Jahre weiterschicken mit der Begründung, dass dieser sich einen Job suchen bzw. beim Arbeitsmarktservice vorstellig werden könne.

Der junge Mann habe sich jedoch nicht abwimmeln lassen, schildert Luger. Während er mit der Polizei telefoniert habe, habe der Mann 200 Euro aus der Schublade genommen, in der er die Spenden aufbewahre und sei geflüchtet. "So ein dreister Besucher ist mir noch nie untergekommen." Er erstattete Anzeige.

Seit neun Jahren gibt der ehemalige Pastoralassistent Max Luger in einem Container auf dem Mirabellplatz unter dem Motto "Fairteilen" kleine Geldbeträge an bedürftige Personen aus, die er zuvor in Form von Spenden bekommen hat. Denn der Bedarf sei sehr groß, sagte Luger Anfang November. "Ich habe zurzeit 20 bis 30 Prozent mehr Anfragen als üblich. Viele Personen hätten nach Abzug der Fixkosten nur mehr 400 Euro zum Leben. "Das kann sich einfach nicht ausgehen."