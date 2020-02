Stadt Salzburg und Flachgau: In der Nacht auf Freitag Sturmböen bis 120 km/h prognostiziert

Das Sturmtief "Bianca" wird in der Nacht auf Freitag mit prognostizierten Spitzenböen von 90 bis 110 km/h - in Ausreißerfällen sogar bis 120 km/h - über die Stadt Salzburg und den Flachau hinwegziehen. Laut Unwetter-Warnzentrale dürfte von 21 bis 7 Uhr früh mit dem stärksten Wind zu rechnen sein. Die Berufsfeuerwehr der Stadt Salzburg ist deshalb in erhöhter Alarmbereitschaft, auch die Löschzüge der Freiwillige Feuerwehr sind "standby".

SN/robert ratzer In der Stadt Salzburg soll es in der Nacht wieder sehr stürmisch werden.