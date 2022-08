Stadt Salzburg versank einmal mehr im Stauchaos

Eine einzige Blechlawine staute sich am Freitagmittag wieder Richtung Innenstadt - wie so oft im August, wenn viele Touristen das nicht gerade perfekte Sommerwetter für einen Besuch der Mozartstadt nutzen wollen. Die Parkplätze waren allesamt rasch ausgelastet, weshalb der Verkehr in der Maxglaner Hauptstraße und Neutorstraße wieder zum Erliegen kam. Verärgerte Touristen suchten einen Park-&-Ride-Platz, der Weg zum Messeparkplatz und zum Altstadtshuttle fanden aber mangels Beschilderung nicht alle.